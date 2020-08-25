Москва, 25 августа 2020, 09:23 — REGNUM В Москве с 25 августа по троллейбусным маршрутам отправились электробусы и автобусы, сообщил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — цитирует его слова ТАСС.
Антонов заявил, что в Москве решили оставить «в знак уважения» один троллейбусный маршрут, который свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. По нему будут курсировать два ретротроллейбуса.
Как сообщало ИА REGNUM, 80 троллейбусов с московских маршрутов решено отправить в Саратов.
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