Сухум, , 09:29 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 24 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 79 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у пяти из них, — сообщили в штабе. — Амбулаторных выздоровевших (из самоизоляции) — девять человек».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 15 пациентов, из которых коронавирус подтвердился у 14. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 247. Из них 101 победил инфекцию, а три пациента с COVID-19 скончались.

Стоит отметить, что в Абхазии российские врачи помогают коллегам в Гудаутской ЦРБ лечить пациентов с COVID-19, а также группа вирусологов из России прибыла на помощь республиканской лаборатории, чтобы увеличить темпы проведения ПЦР-тестов на коронавирус.

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