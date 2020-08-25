Нагайбакский район, Челябинская область, , 09:22 — REGNUM Решение о прекращении работы всех предприятий общественного питания, а также о запрете на проведение мероприятий массового характера приняли власти Нагайбакского района Челябинской области из-за того, что число выявляемых случаев SARS-CoV-2 в нем в два раза превышает среднее по области. Об этом 25 августа сообщает местная газета «Всходы» по итогам заседания оперативного штаба, накануне проведенного главой Нагайбакского района Иваном Сурменевым.

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"На заседании штаба было решено: в связи с тем, что показатели по заболеваемости в Нагайбакском районе в два раза превышают среднеобластные, оставить в силе запрет на проведение массовых мероприятий. Также в отношении кафе и столовых устанавливается обязательное соблюдение мер безопасности», — говорится в сообщении.

Также, как сообщила на заседании главврач районной больницы села Фершампенуаз Гульнара Байтерякова, в последнее время в районе произошел резкий скачок выявляемых случаев заражения коронавирусом и в настоящий момент их общее число в муниципалитете составляет 137.

«Многие контактные, те, кто общался с больными COVID-19, продолжают посещать общественные места, магазины, причем без масок. Предписание Роспотребнадзора приходит только через две недели, а до этого у нас нет полномочий для ограничения в отношении данных граждан», — также пояснила главврач.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 24 августа общее число заразившихся коронавирусом в Челябинской области составляет 13 219.