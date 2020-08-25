Джакарта, , 09:28 — REGNUM Тесты почти 200 сотрудников индонезийского подразделения LG Electronics дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей LG Electronics Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По их словам, в связи с массовым заражением на предприятии компания с 22 августа закрыла производственную линию в городе Сибитунг (Западная Ява) на девять дней.

Отмечается, что на следующей неделе вернуться к работе смогут только сотрудники, получившие отрицательный результат теста на коронавирус.

В настоящее время в Индонезии выявлено более 155 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 6,7 тыс. человек.