Пермь, , 09:14 — REGNUM Для школ Перми закуплены бесконтактные термометры, санитайзеры и рециркуляторы. Источником финансирования стал городской бюджет. Сбор денежных средств с родителей на эти цели незаконен, сообщает пресс-служба мэрии.

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Напомним, новый учебный год в Прикамье начнется в очном формате. В Перми торжественные линейки 1 сентября пройдут для учеников первых, девятых и 11-х классов. Для остальных школьников День знаний пройдёт в классных кабинетах.

Родителям разрешили присутствовать на торжественных мероприятиях, но соблюдая безопасную дистанцию. Взрослые будут находится на определённом расстоянии от детей.

Для того, чтобы начать новый учебный год, школьникам нет нужды сдавать тесты на коронавирус. Образовательный процесс будет организован в соответствии с рекомендациями и правилами Роспотребнадзора. В школах будет действовать фильтр с термометрией при входе в здание. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств во всем здании школы будет проводиться раз в неделю, перед каждой сменой — дезинфекция помещений. За каждым классом закрепят отдельный кабинет. Расстановка парт и рассадка детей останутся привычными. Уроки по физкультуре осенью будут проводить на улице. Чтобы избежать скопления учеников, рекомендовано организовать график занятий для разных параллелей классов в разное время. По аналогичному принципу организуют питание в школьных столовых.