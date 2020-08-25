Горно-Алтайск, , 09:13 — REGNUM Все рекомендации Роспотребнадзора, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса, будут строго выполняться в гимназии №9 «Гармония» в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в образовательном учреждении.

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В гимназии подчеркнули, что будут применяться средства индивидуальной защиты для педагогов и персонала, бесконтактные термометры и рециркуляторы. С родителей деньги на эти цели собирать не будут.

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Учёба будет проводиться в две смены, третьей смены не предусмотрено. Планируется, что дети будут заводиться в образовательное учреждение в разное время. Кабинет для изоляции детей с признаками ОРВИ оборудован.

«В гимназии организована горячая линия по вопросам организации начала нового 2020/21 учебного года», — говорится на сайте образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники города Горно-Алтайска с 1 сентября будут учиться очно, но с ограничениями, установленными Роспотребнадзором.

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