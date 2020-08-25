Москва, , 09:11 — REGNUM Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с поступающими в его адрес угрозами.

«Да, это действительно так. Из-за работы над этим делом в мой адрес поступают угрозы, на меня оказывается колоссальное давление», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «некие лица» намерены обратиться в полицию с заявлением о привлечении адвоката к уголовной ответственности, чтобы он «отказался от дела».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Ефремов объявил, что ему нужны защитники посильнее Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Сам Пашаев объяснил решение артиста неверием в справедливость суда. Позже Михаил Ефремов повторно нанял адвоката Эльмана Пашаева

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