Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции ещё 1155 человек. Об этом 25 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1155 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения вируса в Москве выздоровели 206 804 человека. Тем, кто поправил здоровье, предлагают стать донорами плазмы крови.