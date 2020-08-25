Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM В поликлиниках Свердловской области планируется создать изолированные кабинеты для приёма инфекционных больных. Об этом заявила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

По словам руководителя, из-за отсутствия условий в поликлиниках был риск заноса инфекции в другие, неинфекционные, отделения. В рамках программы «Общественное здоровье уральцев» этот опыт намерены учесть.

Власти намерены организовать кабинеты с отдельным входом в каждой поликлинике. Кроме того, в каждом управленческом округе один из стационаров перепрофилируют под инфекционную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области, по состоянию на 24 августа 2020 года, подтверждено 24 482 случая заражения коронавирусом.

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