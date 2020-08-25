Москва, , 09:10 — REGNUM Российские медики рассматривали версию, согласно которой российский блогер Алексей Навальный отравился, однако она не нашла подтверждения. Об этом 25 августа заявил заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.

Как отметил медицинский эксперт, слова которого приводит РИА Новости, для него в заявлении немецких медиков из клинического комплекса «Шарите» не прозвучало ничего нового.

«Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», — указал Теплых.

Также он рассказал, что атропин, которым лечат Навального немецкие врачи, давался блогеру ещё в первые минуты после его госпитализации из Омского аэропорта.

«В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения <…>. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», — заявил Теплых.

Также он выразил надежду на то, что состояние Навального начнет улучшаться, и отметил, что российские врачи готовы взаимодействовать с коллегами из Германии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи из Германии по результатам проведенной диагностики заявили, что российский оппозиционный блогер Алексей Навальный отравился веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Читайте развитие сюжета: МИД РФ: нападки на спасавших Навального врачей Омска оскорбительны