Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области прокуратура выиграла дело о постановке на учёт памятника в честь погибших воинов Великой Отечественной войны. Его построил за свой счёт один из фронтовиков, и после его смерти сооружение осталось бесхозяйным, сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе разбирательств прокуратура установила, что в 2008 году фронтовик на собственные средства изготовил и установил около села Русская Бекшанка мемориальный памятник, посвящённый погибшим в Великой Отечественной войне воинам. На нём высечены имена сельчан, которые не вернулись с полей сражений.

«После смерти фронтовика памятник остался бесхозяйным», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве считают, что данный памятник «по сути» является объектом культурного наследия и «местом посещения граждан», но при этом не включён в реестр муниципальной собственности Ленинского городского поселения. Суд удовлетворил заявление прокурора Барышского района об обязании поставить памятник на учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске появится памятник воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Работы по его возведению идут в селе Кротовка.

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