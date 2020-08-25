Москва, , 09:03 — REGNUM Жители Москвы передали в Главное архивное управление более 8 тысяч семейных реликвий времен Великой Отечественной войны. Это награды, письма, дневники, справки и предметы быта, сообщается на портале мэра столицы.

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Все артефактов были собраны через МФЦ и переданы в Главархив в рамках акции «Москва — с заботой об истории». Акция направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений.

Увидеть все собранные военные реликвии можно на выставках в 21 центре госуслуг «Мои документы» офлайн и онлайн. Желающим передать семейную реликвию о войне нужно обратиться в один из МФЦ Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 11,4 тыс. документов о Великой Отечественной войне рассекречены за последние годы Главархивом в Москве.

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