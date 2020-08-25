Тбилиси, , 09:02 — REGNUM На всей территории Грузии 25 августа объявлен день траура в память о погибших в автокатастрофе 23 августа на дороге Шатили в Душетском муниципалитете края Мцхета-Мтианетия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Георгий Гахария.

В знак траура, в соответствии с распоряжением, на всех зданиях государственных учреждений приспущены флаги, включая администрацию президента, парламент и здания министерств.

Напомним, в Душетском муниципалитете микроавтобус упал с горной дороги в обрыв. В аварии 17 человек погибли, три женщины выжили, но находятся в тяжелом состоянии в клинике, где за их жизни борются врачи.

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