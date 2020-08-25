Пермь, , 08:56 — REGNUM В Перми чиновники представили план освещения города, в том числе Комсомольского проспекта. Комплексное благоустройство Компроса проводят к 300-летию краевой столицы. Праздничная подсветка улицы обойдется в 781 млн рублей, сообщает ТК «РифейПермь».

Уже согласовано размещение иллюминации на всех объектах, которые являются федеральной собственностью. Достигнута договорённость в жителями 34 многоэтажных домов. Остальные согласования планируют завершить до начала октября.

План предполагает два варианта освещения: повседневный и праздничный. Второй вариант будет стоить 781 млн рублей.

Напомним, в Перми к 2023 году (в этот год город отметит 300-летие) реконструируют Комсомольский проспект. Мероприятия предполагают масштабные ремонтные работы и работы по благоустройству.