Москва, , 08:56 — REGNUM Гражданам не следует прибегать к фанатичной чистке ушей от серы, потому что это вещество защищает кожу слухового прохода, а от его переизбытка защищает сама конструкция слухового органа человека. Об этом врач-отоларинголог из клиники «Город детства» Иван Лесков сообщил 25 августа в интервью радио Sputnik.

«На самом деле сера в ушах, пусть в небольшом количестве, но нужна», — объяснил он.

В частности, сера будет предотвращать развитие инфекции на коже внутри уха, которая может проникнуть в слуховой орган, к примеру, во время летнего купания.

«Ушная сера сама очень легко эвакуируется из ушей. Например, это происходит при жевании. Там рядом со слуховым проходом — височно-нижнечелюстной сустав; когда вы жуете, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход, и сера выходит», — объяснил Лесков.

По его словам, даже в ситуациях, когда пациенты видят и говорят, что у них «уши грязные», ситуация внутри слухового органа будет выглядеть «очень даже неплохо».

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