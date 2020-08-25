Тверь, , 08:55 — REGNUM Учебные заведения Тверской области новый учебный год начнут в очном режиме. Об этом говорилось 24 августа на селекторном совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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«В новом учебном году наши учреждения образования начнут работу в полноценном, очном режиме. В каждом учреждении должны быть приняты меры для обеспечения эпидемиологической безопасности детей. Необходимо провести санитарную обработку помещений, организовать термометрию при входе в учебные заведения, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук», — сказал губернатор.

Глава региона также обратил внимание на необходимость обеспечить разобщение обучающихся из разных классов и групп. Также он подчеркнул необходимость регулярной санитарной обработки школьных автобусов.

Всего на территории Тверской области 1 сентября учащихся и воспитанников примут 1102 образовательных учреждения, из них 420 дошкольных, 479 общеобразовательных, 137 организаций дополнительного образования.