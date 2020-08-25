Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Карантинные ограничения в пассажирских поездах смягчил главный государственный санитарный врач Казахстана на транспорте Садвакас Байгабулов, сообщает агентство КазТАГ.

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По его словам, в составе пассажирских поездов будет возобновлена работа вагона-ресторана при условии заполнения зала на 50%. Обслуживающий персонал должен быть в масках и перчатка.

Байгабулов добавил, что теперь пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами при соблюдении безопасной дистанции. Пассажиры также должны носить маски.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа в власти Казахстана начали поэтапное смягчение карантинных ограничений. Вместе с тем карантин в республике сохраняется в выходные дни.