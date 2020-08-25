Лондон, , 08:55 — REGNUM Британский автопроизводитель Mini (принадлежит концерну BMW) может попрощаться со своей «двухдверкой» Convertible. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Automotive News.

По информации издания, последний кабриолет Convertible может быть выпущен с конвейера в феврале 2024 года. Однако официально в компании не подтвердили и не опровергли эту информацию. Там лишь отметили, что кабриолет продолжает оставаться одной из самых популярных моделей в линейке марки.

В свою очередь эксперты издания отмечают, что причины для снятия с производства кабриолета всё же есть. Это невысокие продажи кабриолета Mini в Соединённых Штатах и меняющиеся потребительские запросы в сторону кроссоверов.

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