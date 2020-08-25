Самара, , 08:55 — REGNUM Проведение Кубка губернатора КВН-2020 одобрили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Этот вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса.

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По словам руководителя департамента молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергея Бурцева, Кубок губернатора КВН-2020 планируют провести 5 сентября в Культурном центре г. Тольятти. При этом рассадка зрителей будет проходить с учетом рекомендованной дистанции (не более 570 посадочных мест), а входы для зрителей и команд с техническими сотрудниками планируют разграничить. В здании будет соблюдаться масочный режим. При этом планируют исключить массовые выходы на сцену: число участников в команде — не больше 12. Каждой команде будет предоставлен отдельный комплект микрофонов, которые будут обрабатывать после каждого номера.

По итогам заседания оперативного штаба было принято решение одобрить проведение этого важного для молодых людей мероприятия. При этом была отмечена необходимость соблюдать вышеуказанные меры, а также уменьшить число посадочных мест: их нужно сократить не на 50% от общего количества, а на 30−40%. Эти требования должны соблюдаться и при проведении следующих лиг КВН.

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