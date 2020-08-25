Барнаул, , 08:50 — REGNUM Фитнес-центры в Алтайском крае, работа которых была ранее ограничена из-за пандемии коронавируса, могут начать работать в полную нагрузку уже 28 августа, в пятницу. Об этом 25 августа сообщило краевое министерство спорта в своем Telegram-канале.

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"С пятницы, 28 августа, разрешённая нагрузка (фитнес-центров — прим. ИА REGNUM), если позволит эпидемиологическая ситуация, будет полностью восстановлена», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что меры по соблюдению профилактических мер карантинной безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, остаются обязательными.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти сочли возможным возобновить плановую медицинскую помощь во всех медучреждениях региона, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.