Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области к занятиям с 1 сентября приступят 510 тыс. человек, в том числе 250 тыс. школьников, первоклашек из них — 26 тысяч. К приему детей готовы все образовательные учреждения региона, заявила заместитель председателя правительства Ирина Седова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Учеников младших классов школы на 100% готовы обеспечить горячим питанием, добавила зампред. В области в учебном году откроют четыре новые школы. В образовательные учреждения придут работать 248 молодых педагогов. Для участия в федеральном проекте «Земский учитель» подали заявки 34 учителя. Губернатор Валерий Радаев заверил о принятом решении по доплатам молодым педагогам и оказании поддержки многодетным и малоимущим семьям в подготовке к школе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2020 году на горячее питание учеников младших классов Саратовская область получит субсидию из федерального бюджета порядка 316,1 млн рублей. Горячим питанием обеспечат 105 тыс. учеников младших классов. Для детей 5−11 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, местные власти предусмотрели компенсации.

Читайте также: Саратовская область получит более 300 млн рублей на питание школьников