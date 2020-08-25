Москва, , 08:39 — REGNUM Рост числа разводов в июне 2020 года, после снятия в России режима самоизоляции, зафиксировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат), проанализировав демографические данные за первое полугодие.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

В отчёте ведомства говорится, что в первый летний месяц в стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. С одной стороны, такая цифра в целом соответствует показателю июня прошлого года, с другой — она в 2,5 раза больше, чем в мае 2020-го.

Комментируя показатели, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов предположил, что тенденция к увеличению количества разводов продолжится и в июле.

«Правда, и тут есть одно но. Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — объяснил он в беседе с «Известиями».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весной в России фиксировали резкое снижение количества разводов. Так, в апреле нынешнего года показатель снизился на 74,4% в годовом выражении.

Читайте ранее в этом сюжете: В России резко снизилось число разводов на фоне пандемии коронавируса