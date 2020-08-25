Москва, , 08:34 — REGNUM Учителя школ Москвы дали советы родителям, как подготовить детей к школе. Главное для школьников — настроиться на учебу и войти в режим, сообщается на портале мэра столицы.

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За лето дети привыкают ложиться спать поздно. Педагоги советуют за две недели до 1 сентября менять режим ребенку — раньше ложиться и раньше вставать. При этом, плавно входя в учебный режим, не нужно забывать об отдыхе.

Также учителя рекомендуют не зацикливаться на оценках. Важно поддерживать школьника в учебе и стремлении к знаниям. Учеников младших классов не стоит резко сажать за уроки. Подготовку к школе нужно организовать в виде игры или квеста.

Покупать к школе надо только нужные и качественное школьные товары и принадлежности. Лучше составить список, чтобы сократить траты.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся первых и вторых классов должны ходить в школу с портфелем, вес которого не превышает 1,5 кг.

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