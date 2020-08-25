Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что часть школ не готова обеспечить горячим питанием учеников начальной школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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24 августа стало известно, что 81 хабаровская школа не имеет возможности реализовать указ президента РФ Владимира Путина об организации бесплатного горячего питания младшеклассников.

По словам главы Хабаровского края, власти региона ещё в июле должны были активно работать в этом направлении.

«Большая претензия к прежнему заместителю председателя правительства края по социальным вопросам. Это уже вылилось в соответствующее кадровое решение. Ситуацию с финансированием удалось решить благодаря личным рабочим отношениям с федеральным министерством. Теперь нам приходится организовывать горячее питание в срочном порядке, работая в ручном режиме с местными властями», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области пищеблоки в школах готовят к новому учебному году, в том числе организуют бесплатное горячее питание всех учащихся начальных классов.