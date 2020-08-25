Самара, , 08:31 — REGNUM Работу передвижных медицинских комплексов разрешили возобновить в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Уточняется, что этот вопрос рассматривали на заседании оперативного штаба области. В результате было решено разрешить работу передвижных комплексов с 24 августа текущего года. При этом необходимо обязательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Отмечается, что сейчас идет подготовка к осенним заездам в санаторные центры: десять таких учреждений подтвердили, что готовы соблюдать все рекомендации. В настоящий момент проходит вторая смена в 33 учреждениях оздоровления и отдыха несовершеннолетних. При этом 4164 ребенка из 5109 детей оздоравливаются в этих учреждениях за счет средств регионального бюджета. А всего отдохнули и укрепили здоровье 13 055 несовершеннолетних.

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