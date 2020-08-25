Новосибирск, , 08:22 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 25 августа, за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписан 61 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 344 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 50 человек, на ИВЛ — девять пациентов».

Всего в регионе выявлено 11 094 случая заражения коронавирусом, 9794 пациента выздоровели.