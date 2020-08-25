Пермь, , 08:17 — REGNUM В Перми в суд направлено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 33 млн рублей. Местный житель обвиняется в махинациях с дорогостоящими автомобилями, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, мужчина в качестве гендиректора компании (единственным участником которой являлся) в 2013—2015 годах, используя подложную документацию, заключил 26 договоров лизинга с фирмами.

Лизингодатели приобретали в собственность дорогие машины и предоставляли их злоумышленнику за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей с правом последующего выкупа. Пермяк после перечисления нескольких платежей по договорам похитил автомобили и распорядился ими по своему усмотрению.

В уголовном деле фигурирует 26 машин общей стоимостью свыше 33 млн рублей.