Самара, , 08:22 — REGNUM Более 700 школ готовы принять учеников 1 сентября в Самарской области. Об этом накануне, 24 августа, на заседании областного оперативного штаба сообщил министр образования области Виктор Акопьян, передает пресс-служба регионального правительства.

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По его словам, 1 сентября торжественные линейки в школах планируют провести только для учащихся первых и 11-х классов. При этом одновременно смогут в них участвовать школьники трёх классов. Если в параллели классов больше, то торжественных линеек будет несколько.

Чиновники просят родителей обязательно соблюдать масочный режим. Вместе с тем, отмечается, что чем меньше гостей будут присутствовать на линейках, тем меньше будет риск заражения коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что в День знаний для школьников пройдут уроки мужества, которые в этом году будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, учеников ознакомят с правилами поведения в школе в текущем году на уроках безопасности.

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