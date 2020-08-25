Орел, , 08:14 — REGNUM Число случаев внебольничной пневмонии выросло на территории Орловской области за неделю. Данные 24 августа на совещании привёл руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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По информации представителя Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 августа в Орловской области зарегистрировано 179 случаев внебольничной пневмонии, показатель составил 24,21 на 100 тыс. населения области. Это на 14% выше показателя заболеваемости предыдущей недели — тогда было зафиксировано 157 случаев, показатель заболеваемости составил 21,23 на 100 тыс. населения. За минувшую неделю в Орловской области выявили 74 случая внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019, неделей ранее выявили 47 случаев.

Всего с начала 2020 года на территории Орловской области зарегистрировано 4628 случаев внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составляет 625,86 на 100 тыс. населения области. Это на 97,5% выше аналогичного периода 2019 года. Из общего числа пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» РНК новой коронавирусной инфекции выявлена в клиническом материале 1311 человек.