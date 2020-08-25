Бейрут, , 08:15 — REGNUM Военные Ливана вместе со своими коллегами из Франции обнаружили в порту Бейрута ещё 79 контейнеров с опасными химикатами. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба ливанской армии.

«Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что военными были предприняты все необходимые меры предосторожности ввиду того, что утечка данных химикатов опасна для жизни. При этом название химических веществ не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что власти Ливана ввели комендантский час для предотвращения нового всплеска эпидемии COVID-19 на фоне разрушений после взрыва в порту Бейрута.