Казань, , 08:18 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарии с началом осени осложнится, поэтому масочный режим сохранится как минимум до конца марта 2021 года. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Предстоит ежегодный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, который будет сопряжен с распространением новой коронавирусной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора неоднократно говорили о том, что маски являются барьером от проникновения вирусных инфекций. Масочный режим будет действовать до окончания сезонного подъема ОРВИ, то есть до конца марта, заявила представитель надзорного ведомства.

В республике для сотрудников предприятий сферы услуг, торговли и общественного питания масочно-перчаточный режим сохранен до сих пор, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 24 августа отменили ограничения, введенные из-за пандемии, для жителей старше 65 лет. По эпидемиологической ситуации республика занимает 82-е место среди регионов страны и 14-е место среди субъектов Поволжья.

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