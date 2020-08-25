Москва, , 08:09 — REGNUM Учащиеся первых и вторых классов должны ходить в школу с портфелем, вес которого не превышает 1,5 килограмма, сообщили 25 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В ведомстве объяснили, что сложность комплектации портфеля возросла в связи с приобретением учебников, которые сильно отличаются форматом и расцветкой.

«Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов — не более 1,5 килограмма», — отмечают эксперты Роспотребнадзора.

Для третьих и четвертых классов оно назвали допустимым вес, не превышающий 2 кг; пятых-шестых классов — не более 2,5 кг; седьмых-восьмых классов — не более 3,5 кг; девятых-одиннадцатых классов — не более 4 кг.

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