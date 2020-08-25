Томск, , 08:09 — REGNUM Жители Томска могут задать вопросы по работе учреждений образования по горячей линии. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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На вопросы томичей, касающиеся учебного процесса и работы образовательных учреждений, будут отвечать специалисты департамента образования администрации города.

Для вопросов о работе учреждений общего образования действует номер 90−99−96, детсадов — 90−99−56. Вопросы по работе учреждений дополнительного образования можно задать по номеру 90−99−59.

Горячие линии работают в будние дни с 09:00 до 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России учебный год начнётся 1 сентября очно, но по новым правилам, разработанным Роспотребнадзором в связи с угрозой распространения коронавируса.

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