Ла-Пас, , 08:06 — REGNUM 110 148 случаев заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Боливии с начала пандемии коронавируса, в том числе 999за последние 24 часа, сообщает боливийский минздрав на своем сайте.

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Из них 47 050 человек уже излечились, а 4578 — скончались от осложнений при COVID-19. За сутки в Боливии от этого заболевания умерло еще 69 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было зарегистрировано 253 963 новых случая инфицирования SARS-CoV-2.

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