Париж, , 08:04 — REGNUM Генеральное управление здравоохранения Франции подтвердило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 1955 новых случаев заражения SARS-CoV-2, передает BFM TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Издание отмечает, что уровень положительных тестов на COVID-19 составляет 3,6%. В начале лета он составлял всего 1,4%.

Во Франции эпидемия унесла жизни 30 528 человек.

Генеральное управление здравоохранения напоминает о важности соблюдения эпидемиологических мер и отмечает, что циркуляция вируса увеличивается особенно среди молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному Qapa, более чем каждый четвертый сотрудник компании во Франции не хочет носить защитную маску на работе.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции каждый четвертый сотрудник компаний не хочет носить маску