Кызыл, , 08:03 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число подтверждённых случаев достигло 6706.

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Носители выявлены в городе Кызыле, а также в Кызылском, Барун-Хемчикском, Сут-Хольском и Чаа-Хольском районах. В больницах столице республики в тяжёлом состоянии находится 51 пациент.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 57 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 44. За весь период выздоровело 6230 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Добавим, что в числе заражённых во второй раз оказался глава республики Шолбан Кара-оол. Как сообщало ИА REGNUM, он госпитализирован в инфекционную больницу.

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