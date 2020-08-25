Оренбург, , 07:58 — REGNUM В Оренбурге по решению суда временно приостановлена работа детского технопарка «Кванториум», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Иск был инициирован надзорным ведомством. Оно отметило, что созданная в конце 2019 года инновационная площадка интеллектуального развития и досуга для детей не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Известно, что указанные обстоятельства стали препятствием в получении лицензии на осуществление образовательной деятельности», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Руководству оренбургского «Кванториума» дали время (до 1 ноября) для устранении нарушений. В настоящее время проводятся соответствующие работы, в том числе в целях получения необходимой разрешительной документации.