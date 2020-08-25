Горно-Алтайск, , 07:55 — REGNUM В Республику Алтай поступила первая партия вакцины против гриппа в составе 47,7 тыс. доз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это составляет 43,5% об общего объёма.

Вакцину уже развезли по больницам, 2 тыс. человек к настоящему моменту уже сделали прививку.

«В текущем сезоне против гриппа запланировано привить 132 108 человек, в том числе: 40 759 детей и 91 349 взрослых или 60% всего населения региона», — отметили в управлении.

Добавим, что в прошлом году вакцинацией было охвачено чуть больше половины населения. В этом году такэе обновлены все штаммы вакцины против гриппа, в неё входят два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В подобные А H1N1.