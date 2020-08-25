Нью-Дели, , 07:49 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявлено 60 975 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны превысило 3,17 млн. Также за 24 августа в Индии скончались 848 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 в республике с начала пандемии стали 58 390 человек.

Отмечается, что уже на протяжении недели в Индии выявляют более 60 тысяч случаев заражения ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Индии пообещал создать вакцину от коронавирусной инфекции к концу 2020 года. В настоящее время страна находится на третьем месте в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2.

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