Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбурге общественники обнаружили несколько ошибок в тексте на мемориальной доске, которая установлена на здании ДК «ТРЗ». Активисты обратились в прокуратуру с намерением повлиять на ситуацию. Однако, как оказалось, в бюджете города средств на исправление ошибок нет.

Согласно ответу прокуратуры, мемориальная табличка на здании по ул. Магнитогорской установлена в соответствии с решением горисполкома Оренбургского городского совета депутатов трудящихся от 1965 года с целью увековечить память героев восьмой кавалерийской дивизии, которая формировалась в Оренбуржье из местных жителей. Вместе с тем текст доски не соответствует исполнительным документам. Неверно указаны номер дивизии и полка, а также фамилия генерала.

«Крайне неприятно, когда в таком благородном деле, как установка мемориальных досок, допускаются ошибки», — отметила руководитель проекта «Прокачаем новый квартал» Екатерина Герат.

Установленная памятная доска отражает исторический факт формирования в этом месте осенью 1941 года 29-го Гвардейского полка 8-й гвардейской кавалерийской Ровенской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии имени Морозова под командованием генерала Суржикова М. И. В тексте же на мемориальной доске указан 31-й полк второй дивизии, а фамилия генерала звучит как Суриков.

Мэрия на запрос активистки сообщила, что в муниципальной казне нет средств на исправление ошибок: «В бюджете города средств на изготовление и установку мемориальных досок не предусмотрено. Размещение мемориальных досок осуществляется за счет внебюджетных средств меценатов и гражданских инициатив».

По данным СМИ, памятную табличку установили в советские времена, но впоследствии демонтировали. Около трех месяцев назад мемориальная доска вновь появилась на здании по ул. Магнитогорской.

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