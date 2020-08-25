Кызыл, , 07:48 — REGNUM В министерстве образования Тувы разъяснили особенности организации учебного процесса в школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, образовательные учреждения будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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При этом руководители школ должны не позднее чем за один день уведомить Роспотребнадзор о начале работы. Как отмечается, в учреждениях уже проведена генеральная уборка перед открытием.

«Школы уже оснащены необходимыми средствами профилактики: лампами, санитайзерами. В обязательном порядке будут организованы «утренние фильтры» с обязательной термометрией. Дезинфекционный режим будет усилен и созданы условия для личной гигиены: наличие мыла, одноразовых полотенец или электрополотенец», — отметили в правительстве.

За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. При этом в помещениях не должно быть более одного учащегося на 2,5 кв. метра площади. Вероятность перехода на дистанционное обучение сохраняется, если эпидситуация в регионе будет ухудшаться.

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