Орел, , 07:45 — REGNUM Снижение заболеваемости бешенством животных зафиксировано на территории Орловской области за прошедший период 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам аппаратного совещания 24 августа.

По информации начальника управления ветеринарии Орловской области Алексея Максимовского, на 18 августа на территории региона зарегистрировано только два случая бешенства животных. Тогда как за тот же период 2019 года было зарегистрировано шесть случаев заболевания бешенством среди животных, а за 2018 год — 56.

В регионе победу над смертельным заболеванием связывают с проведением плановой профилактической вакцинации всех восприимчивых домашних животных против бешенства. На данный момент в регионе против бешенства привито более 88 тысяч животных. На территориях охотхозяйств для иммунизации диких плотоядных животных разложено 27,7 тысяч доз вакцины.