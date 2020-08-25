Абакан, , 07:43 — REGNUM В Хакасии поставщик продуктов питания в медицинские учреждения попался на фальсификате. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в республиканском министерстве финансов.

Проверку проводили комиссия минсельхозпрода Хакасии и независимая лаборатория. Во время приёмки продукции сразу в трёх медучреждениях специалисты отобрали пробы сливочного масла одного из поставщиков по госконтракту на поставку продуктов питания.

Проверка показала, что продукция не соответствует ГОСТ 32 261−2013 «Масло сливочное. Технические условия» и требованиям технического регламента таможенного союза 33/2011 «О безопасности молока и молочной продукции».

Теперь заказчик обязан расторгнуть контракт и направить документы в УФАС по Хакасии для решения вопроса о включении организации в перечень недобросовестных поставщиков. Документы переданы в полицию.

Также выяснилось, что ещё два медучреждения, нарушив приказ минсельхозпрода, приняли опасную продукцию без участия экспертов. Они попросили взять пробы и провести химический анализ этого масла. Руководителей этих учреждений могут привлечь к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Санкт-Петербурга вынес приговор предпринимателю, который поставил в онкодиспансер фальсифицированные медицинские изделия.

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