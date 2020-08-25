Сантьяго, , 07:42 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Чили составило 399 568 после получения положительных результатов анализов еще от 1903 пациентов. Об этом сообщается на странице в Twitter чилийского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Отмечается, что 372 464 больных уже излечились. Кроме того, за сутки в стране подтверждено 64 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19, а с начала пандемии — 10 916 смертей по указанной причине.

Также медицинские службы Чили провели 2 231 463 анализа на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа, по данным ВОЗ, в мире за сутки от заболевания скончался 5501 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чили за сутки выявили почти 2 тысячи пациентов с коронавирусом