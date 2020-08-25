Казань, , 08:14 — REGNUM Первым прививки от гриппа в Татарии сделают учителям. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

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С ее слов, в республику поступило только 15% вакцины, поэтому в преддверии учебного года прививки от гриппа решили сделать педагогам. Кроме того, они будут присутствовать во время осенних выборов в избирательных комиссиях. Следом за учителями вакцинацию начнут среди лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Глава региона Рустам Минниханов одобрил проведение вакцинации жителей на избирательных участках. В прошлом году такой опыт пользовался популярностью, так как было удобно прийти проголосовать и здесь же привиться, добавила Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии планируется вакцинировать от гриппа тех, кто входит в группы риска, а это более 2 млн человек или 60% населения республики.

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