Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Сумму примерно в $320 млрд недополучила туристическая отрасль мира из-за карантинных мер по коронавирусу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении с соответствующим докладом, сообщается на странице в Twitter организации.

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При этом около 120 млн рабочих мест оказались под угрозой сокращения. Генсек отметил необходимость восстановления туристического сектора с учетом безопасности людей и соблюдением экологических требований.

Он пояснил, что без учета последнего условия вред выбросов при росте транспортной нагрузки может резко увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу ООН, опубликованному в начале июля, в 2020 году из-за пандемии 71 млн человек в мире пополнит число лиц, находящихся в крайней нищете.

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