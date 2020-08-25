Барнаул, 25 августа 2020, 07:21 — REGNUM Непонятно, каким образом вычисляется «тенденция к росту» заболеваемости коронавирусной инфекцией, упомянутая недавно экспертом по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяном. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, которые цитирует РИА «Новости», 12 российских регионов (в том числе Алтайский край) остаются в «красной» зоне из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин полагает, что причина такого феномена заключается в отсутствии четких критериев оценки — что такое «больной».
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