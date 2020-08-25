Кемерово, , 07:16 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 августа, выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Уточняется, что за это же время 60 пациентов были выписаны, за всё время выздоровели 4035 человек.

В инфекционных больницах региона находятся 1882 пациентов с коронавирусом.

В стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине остаются 4057 человек.