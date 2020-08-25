Оренбург, , 07:14 — REGNUM В Оренбургской области разрешили работу ресторанов, баров, кафе. Изменения внесены в губернаторский указ.

Свою работу объекты общепита смогут возобновить после того, как уведомят о готовности региональные минсельхоз и Роспотребнадзор. По-прежнему под запретом массовые мероприятия (банкеты, поминальные обеды). Столы для посетителей в залах ресторанов, кафе должны быть расставлены с учетом безопасной дистанции.

Напомним, ранее местные рестораторы распространили в интернете видео, где просили губернатора Дениса Паслера разрешить возобновить им работу внутри помещений.

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