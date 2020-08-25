Чжоушань, Китай, , 07:25 — REGNUM В Китае в связи с перемещающимся в Восточно-Китайском море тайфуном «Бави» 25 августа объявлен жёлтый (предпоследний) уровень опасности. Об этом сообщает Центральная метеорологическая служба страны.

По данным местной системы мониторинга тропических циклонов, эпицентр «Бави» в настоящее время располагается примерно в 330 километрах к юго-востоку от города Чжоушань (провинция Чжэцзян) и продолжает перемещаться на северо-запад, в сторону Корейского полуострова. Ожидается, что 26 августа тропический циклон окажется в южной части Жёлтого моря и продолжит движение на север между восточной китайской провинцией Шаньдун и Корейским полуостровом.

По данным метеорологов, в настоящее время скорость ветра в центральной части тайфуна достигла 40 м/с, в ближайшее время ожидается его усиление до 45−50 м/с.

Штормовое предупреждение в связи с ожидающимся штормовым ветром и ливнями объявили власти восточных провинций Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун и северо-восточной провинции Ляонин.

Как сообщало ИА REGNUM, конец августа будет в Приморье дождливым из-за тайфуна «Бави». В числе районов, которые заденет слабеющий тайфун — Хасанский, Пограничный и Октябрьский.

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